Wildberries хочет запретить бренд "WBнутый"

Компания Wildberries направила письмо в Роспатент, где пожаловалась на знак "WBнутый Вэбэнутый", учредителем которого является предприниматель Ольга Кащева. Руководство маркетплейса считает, что такое название "противоречит принципам морали". Об этом пишет РБК.

Товарный знак был зарегистрирован бизнесвумен из Краснодара в июне 2023 года для реализации печатной продукции, кухонной посуды и утвари, одежды, обуви, управления бизнесом, образования, организации мероприятий и др. Однако в Wildberries сочли, что этот бренд противоречит принципам морали и вводит в заблуждение потребителя.

У бренда "WBнутый" есть страничка на маркетплейсе и собственный сайт, но Кащева была вынуждена произвести ребрендинг.

"С прошлого года алгоритмы Wildberries запретили нам размещать внутреннюю рекламу на маркетплейсе, а с этого года также стали отклонять статьи на WB Guru с упоминанием товаров нашего бренда. А всё потому, что название бренда "WBнутый" показалось Wildberries неправильным и неприемлемым", — рассказала она.