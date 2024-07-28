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28 июля, 10:58

Развеяны 4 главных мифа о пиве

Одним из самых популярных алкогольных напитков в России является пиво, особенно его любят пить в период жары. Однако с пивом связана масса слухов. Aif.ru развеял четыре самых популярных мифа, связанных с этим хмельным напитком.

Миф 1: Разливное качественнее бутылочного

В народе бытует мнение, что лучше пить разливное пиво, чем бутылочное. Однако качество продукта зависит вовсе не от тары, а от сырья и технологий, которые используются в его приготовлении. У крупнейших производителей этот процесс стандартизирован: они уделяют огромное внимание качеству сырья и упаковки, а также варят пиво на современном оборудовании. Поэтому в продажу поступает безопасная продукция.

Миф 2: Пивной напиток — это не пиво

Многие любители пенного уверены, что пивной напиток — это не пиво. Однако это не так. Понятие "пивной напиток" закреплено в действующей редакции технического регламента Евразийского экономического союза. Согласно ему, пивоваренную продукцию можно производить с частичной заменой солода зерном и (или) зернопродуктами при условии, что их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов — не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов. Именно по этим причинам такая продукция попадает уже в категорию пивных напитков.

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Поэтому пивным напитком пиво делают даже натуральные ароматизаторы — например, цедра цитрусовых или рис, который позволяет достичь более мягкого вкуса. И пока во всём мире эта продукция считается пивом, в РФ её называют пивным напитком.

"Отечественные пивовары лишились возможности предложить нашему потребителю новые, интересные рецептуры пива, вынужденно называя результаты своего труда "напитками", — отметил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

Миф 3: В России слишком много пьют пива

Принято считать, что россияне пьют много пива. Но если посмотреть статистику, то 60% выпитого всё-таки приходится на крепкий алкоголь. В целом Россия находится в середине рейтинга потребителей алкоголя. Так, по данным ВОЗ, жители Чехии выпивают в среднем по 140 литров в год, а в России среднедушевое потребление пенного в прошлом году составило 52,6 литра на человека. Это не значит, что можно употреблять пенное без границ, во всём надо знать меру. Поэтому лучше отдавать предпочтение безалкогольному пиву.

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Миф 4: Пиво делают из порошка

Заблуждением является и то, что некоторые производители делают пиво из порошка. Это технически невозможно. Процесс пивоварения очень сложный и начинается с отбора качественного сырья, из которого получают пивное сусло. Затем идёт брожение, фильтрация и розлив. В крупных компаниях на каждом этапе ведётся строгий контроль соблюдения технологий. Поэтому в бутылках из любой партии будет сохранён привычный цвет и вкус.

С безалкогольным пивом дела обстоят так же. Его, как и обычное, делают из четырёх основных компонентов: воды, хмеля, солода и дрожжей. Оно проходит ровно те же этапы, только в конце из напитка удаляется алкоголь.

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Ранее Life.ru писал об одном из самых значимых плюсов пива. Исследования показывают, что нефильтрованный ячмень благоприятно воздействует на кишечную микрофлору и улучшает аппетит у некоторых людей. Употребление алкогольного напитка в малых объёмах не повредит печени. Но стоит помнить, что спиртное в больших количествах грозит нарушениям функций этого жизненно важного органа и развитием жировой дистрофии.

Обложка ©

freepik / jcomp

Алёна Зиновьева
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