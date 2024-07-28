Патрушев вслед за Путиным рассказал о новом оружии из-за американских ракет в ФРГ
Патрушев: РФ работает над ударными системами из-за размещения ракет США в ФРГ
Николай Патрушев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Россия продолжает вести работу над ударными комплексами, которые станут зеркальным ответом на возможное размещение американских ракет на территории Германии. Об этом сказал помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире Первого канала, комментируя слова российского лидера о ракетах средней и малой дальности.
"Пока рано говорить, но разработка действительно ведётся и все работы будут выполнены в срок", — подчеркнул Патрушев.
Напомним, Вашингтон намерен разместить в Германии новые дальнобойные ракеты и гиперзвуковое оружие. Приступить к реализации плана стороны договорились в 2026 году. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пояснила, что Европе якобы требуется крепкая защита от "агрессивной" России. Президент РФ Владимир Путин напомнил ФРГ, что американские ракеты смогут достать до важных объектов в России, а значит Москва оставляет за собой право на ответные шаги. В частности, по словам Путина, РФ будет считать себя свободной от необходимости соблюдать мораторий на размещение ракет средней и малой дальности и сейчас также идёт работа над новыми отечественными ударными системами.