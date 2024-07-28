Патрушев вслед за Путиным рассказал о новом оружии из-за американских ракет в ФРГ

Россия продолжает вести работу над ударными комплексами, которые станут зеркальным ответом на возможное размещение американских ракет на территории Германии. Об этом сказал помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире Первого канала, комментируя слова российского лидера о ракетах средней и малой дальности.