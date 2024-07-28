В Кронштадтский собор доставили мощи покровителя ВМФ адмирала Ушакова

Кроме того, в этот особенный день в Кронштадтском Морском соборе проходит праздничная литургия. Сюда доставили мощи святого покровителя ВМФ адмирала Ушакова из Санаксарского мужского монастыря Мордовии.

Также впервые в этом году в соборе представлены ордена и боевые награды Кронштадта. В их числе орден Ленина, которым отмечен Кронштадтский морской завод за успешное выполнение боевых заданий по ремонту и вводу в строй кораблей Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. Здесь же прихожане смогут увидеть ордена Красного Знамени, которыми наградили Кронштадтскую военно-морскую крепость и сам город.