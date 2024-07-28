В Кронштадтский собор доставили мощи покровителя ВМФ адмирала Ушакова
Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
День Военно-морского флота в Кронштадте начался с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру I. Так жители города почтили память великого императора, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Кроме того, в этот особенный день в Кронштадтском Морском соборе проходит праздничная литургия. Сюда доставили мощи святого покровителя ВМФ адмирала Ушакова из Санаксарского мужского монастыря Мордовии.
Также впервые в этом году в соборе представлены ордена и боевые награды Кронштадта. В их числе орден Ленина, которым отмечен Кронштадтский морской завод за успешное выполнение боевых заданий по ремонту и вводу в строй кораблей Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны. Здесь же прихожане смогут увидеть ордена Красного Знамени, которыми наградили Кронштадтскую военно-морскую крепость и сам город.
Напомним, сегодня, 28 июля, в Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Его приняли президент России Владимир Путин вместе с министром обороны страны Андреем Белоусовым и главкомом ВМФ Александром Моисеевым. Глава государства поздравил моряков с праздником и сделал ряд заявлений. Например, пообещал флоту новейшее гиперзвуковое оружие. Кроме того, президент принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Фёдору Ушакову в Санкт-Петербурге.