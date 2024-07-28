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28 июля, 11:56
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Белый гроб и слёзы байкеров: Тело МотоТани везут кремировать после разбивающей сердце церемонии прощания

На Троекуровском кладбище завершилось прощание с погибшей в Турции МотоТаней

На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с трагически погибшей в Турции блогершей Татьяной Озолиной, известной как байкерша МотоТаня. Всех посторонних попросили покинуть зал. Сейчас с Татьяной простится семья и священник закончит отпевание.

На Троекуровском кладбище завершилось прощание с погибшей в Турции МотоТаней. Видео © Life.ru

На церемонии прощания плакала не только семья погибшей, но и грозного вида байкеры. Теперь тело блогерши доставят в крематорий на Хованском кладбище. Похоронить прах Татьяны Озолиной планируют в родном городе Таре Омской области.

Муж произнёс душераздирающую речь на прощании с МотоТаней, сын расплакался
Муж произнёс душераздирающую речь на прощании с МотоТаней, сын расплакался

МотоТаня разбилась на своём мотоцикле в Турции неделю назад. ДТП произошло по вине другого мотоциклиста, который влетел в блогершу сзади, из-за чего её байк отлетел в отбойник, а сама она ударилась головой, от чего и скончалась. На Троекуровском кладбище собрались сотни байкеров и фанатов творчества девушки, которые пришли проводить её в последний "заезд".

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Life.ru

Александра Мышляева
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