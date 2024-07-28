Белый гроб и слёзы байкеров: Тело МотоТани везут кремировать после разбивающей сердце церемонии прощания

На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с трагически погибшей в Турции блогершей Татьяной Озолиной, известной как байкерша МотоТаня. Всех посторонних попросили покинуть зал. Сейчас с Татьяной простится семья и священник закончит отпевание.