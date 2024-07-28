Проклятые Игры: Париж остался без света из-за "аномалии" сразу после открытия Олимпиады
В Париже у 85 тысяч жителей пропал свет из-за "технической аномалии"
Париж остался почти полностью без света в ночь на воскресенье. В некоторых районах города отключили электричество. Это произошло из-за поломки, сообщает портал actu.fr.
Сбой коснулся 1-го, 9-го, 17-го и 18-го округов Парижа. Управляющая французскими электросетями компания Enedis отреагировала на "апокалипсис" и сообщила, что это "техническая аномалия", которую устранили за десять минут.
Всего поломка коснулась порядка 85 тысяч парижан. Отключение электричества произошло на следующий день после того, как в городе прошла церемония открытия Олимпийских игр. Кстати, подобная аномалия уже происходила, правда, в 2022 году. Тогда без света остались 125 тысяч жителей.
Напомним, что в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. На ней трансвеститы и представители ЛГБТ* представили сцену последней трапезы Христа и его учеников. Апогеем стал вынос огромного блюда, внутри которого был голый мужчина, выкрашенный в голубой цвет.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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