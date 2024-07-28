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28 июля, 13:06

Проклятые Игры: Париж остался без света из-за "аномалии" сразу после открытия Олимпиады

В Париже у 85 тысяч жителей пропал свет из-за "технической аномалии"

Париж остался почти полностью без света в ночь на воскресенье. В некоторых районах города отключили электричество. Это произошло из-за поломки, сообщает портал actu.fr.

Сбой коснулся 1-го, 9-го, 17-го и 18-го округов Парижа. Управляющая французскими электросетями компания Enedis отреагировала на "апокалипсис" и сообщила, что это "техническая аномалия", которую устранили за десять минут.

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Всего поломка коснулась порядка 85 тысяч парижан. Отключение электричества произошло на следующий день после того, как в городе прошла церемония открытия Олимпийских игр. Кстати, подобная аномалия уже происходила, правда, в 2022 году. Тогда без света остались 125 тысяч жителей.

Напомним, что в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. На ней трансвеститы и представители ЛГБТ* представили сцену последней трапезы Христа и его учеников. Апогеем стал вынос огромного блюда, внутри которого был голый мужчина, выкрашенный в голубой цвет.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Getty Images / David Ramos

Наталья Афонина
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