"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок Главного парада ВМФ в Петербурге

На снимок попали Нева с внушительным парадным строем кораблей и центральная набережная города. Участие в праздничном параде в честь Дня ВМФ принимали 20 надводных кораблей и катеров, 1 подводная лодка, 4 парусных судна и более чем 2,5 тысячи военнослужащих.

Путин, Белоусов и боевые корабли: Самое важное с военно-морского парада в Петербурге — в объективе Life.ru

Путин, Белоусов и боевые корабли: Самое важное с военно-морского парада в Петербурге — в объективе Life.ru

Напомним, что в празднике принял участие президент России Владимир Путин. Он сделал важное заявление о прибытии иностранных военных моряков на парад, а также пообещал ВМФ России новое гиперзвуковое оружие. Затем глава государства поздравил российских моряков и их иностранных коллег с праздником и поднял тост за флот.