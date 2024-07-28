"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок Главного парада ВМФ в Петербурге
Санкт-Петербург на снимке со спутника "Ресурс-П". Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
Госкорпорация "Роскосмос" показала фото со спутника "Ресурс-П", на котором изображена Северная столица РФ во время Главного военно-морского парада России.
На снимок попали Нева с внушительным парадным строем кораблей и центральная набережная города. Участие в праздничном параде в честь Дня ВМФ принимали 20 надводных кораблей и катеров, 1 подводная лодка, 4 парусных судна и более чем 2,5 тысячи военнослужащих.
Напомним, что в празднике принял участие президент России Владимир Путин. Он сделал важное заявление о прибытии иностранных военных моряков на парад, а также пообещал ВМФ России новое гиперзвуковое оружие. Затем глава государства поздравил российских моряков и их иностранных коллег с праздником и поднял тост за флот.