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28 июля, 15:00

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок Главного парада ВМФ в Петербурге

Санкт-Петербург на снимке со спутника "Ресурс-П". Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Санкт-Петербург на снимке со спутника "Ресурс-П". Обложка © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" показала фото со спутника "Ресурс-П", на котором изображена Северная столица РФ во время Главного военно-морского парада России.

На снимок попали Нева с внушительным парадным строем кораблей и центральная набережная города. Участие в праздничном параде в честь Дня ВМФ принимали 20 надводных кораблей и катеров, 1 подводная лодка, 4 парусных судна и более чем 2,5 тысячи военнослужащих.

Путин, Белоусов и боевые корабли: Самое важное с военно-морского парада в Петербурге — в объективе Life.ru
Путин, Белоусов и боевые корабли: Самое важное с военно-морского парада в Петербурге — в объективе Life.ru

Напомним, что в празднике принял участие президент России Владимир Путин. Он сделал важное заявление о прибытии иностранных военных моряков на парад, а также пообещал ВМФ России новое гиперзвуковое оружие. Затем глава государства поздравил российских моряков и их иностранных коллег с праздником и поднял тост за флот.

Наталья Афонина
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