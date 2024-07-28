Организаторы Олимпиады в Париже отозвали аккредитацию у четырёх журналистов ТАСС

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил аккредитации четырёх сотрудников ТАСС, сославшись на Кодекс внутренней безопасности Франции. Речь идёт о трёх корреспондентах и одном фотографе. Об этом рассказали в самом агентстве.

Журналисты ранее освещали церемонию открытия соревнований, никаких претензий от французской стороны не поступало. В ТАСС заверили, что их сотрудники всегда работают строго в соответствии со всеми нормативными актами и правилами международных турниров. Организаторы Игр не стали называть точные причины и обстоятельства лишения аккредитации.