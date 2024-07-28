Организаторы Олимпиады в Париже отозвали аккредитацию у четырёх журналистов ТАСС
Журналистов РФ лишили аккредитации в Париже. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил аккредитации четырёх сотрудников ТАСС, сославшись на Кодекс внутренней безопасности Франции. Речь идёт о трёх корреспондентах и одном фотографе. Об этом рассказали в самом агентстве.
Журналисты ранее освещали церемонию открытия соревнований, никаких претензий от французской стороны не поступало. В ТАСС заверили, что их сотрудники всегда работают строго в соответствии со всеми нормативными актами и правилами международных турниров. Организаторы Игр не стали называть точные причины и обстоятельства лишения аккредитации.
Напомним, в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. На ней трансвеститы представили сцену последней трапезы Христа и его учеников. Апогеем стал вынос огромного блюда, внутри которого был голый мужчина, выкрашенный в голубой цвет. Игры продлятся до 11 августа. В них примут участие только 15 спортсменов из России, все они будут выступать в нейтральном статусе.