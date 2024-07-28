Зеленский пообещал до конца ноября разработать план достижения мира
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский пообещал до конца ноября разработать план по достижению мира на Украине. В интервью японскому телеканалу NHK он заявил, что Киев начнёт детальные обсуждения с "соответствующими странами" по территориальной целостности и другим вопросам.
"По его словам, к концу ноября он разработает план действий по установлению мира", — говорится в публикации.
Зеленский не стал называть конкретные государства. Также он заявил, что поддерживает контакт с командной кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в КНР заявил, что Украина готова к переговорам, а по возвращению "выдал", что никто и ничто якобы не могут склонить Незалежную к переговорам. Комментируя слишком миролюбивые заявления киевского режима, помощник президента РФ Николай Патрушев назвал их тактической уловкой.