Зеленский пообещал до конца ноября разработать план достижения мира

Владимир Зеленский пообещал до конца ноября разработать план по достижению мира на Украине. В интервью японскому телеканалу NHK он заявил, что Киев начнёт детальные обсуждения с "соответствующими странами" по территориальной целостности и другим вопросам.

"По его словам, к концу ноября он разработает план действий по установлению мира", — говорится в публикации.