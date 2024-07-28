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28 июля, 17:16

Зеленский пообещал до конца ноября разработать план достижения мира

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский пообещал до конца ноября разработать план по достижению мира на Украине. В интервью японскому телеканалу NHK он заявил, что Киев начнёт детальные обсуждения с "соответствующими странами" по территориальной целостности и другим вопросам.

"По его словам, к концу ноября он разработает план действий по установлению мира", — говорится в публикации.

Зеленский не стал называть конкретные государства. Также он заявил, что поддерживает контакт с командной кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в КНР заявил, что Украина готова к переговорам, а по возвращению "выдал", что никто и ничто якобы не могут склонить Незалежную к переговорам. Комментируя слишком миролюбивые заявления киевского режима, помощник президента РФ Николай Патрушев назвал их тактической уловкой.

Матвей Константинов
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