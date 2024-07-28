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28 июля, 18:26

Суровые россияне устроили посиделки с кальяном посреди уходящего под воду села

Жители затопленного башкирского села Миндигулово сняли шуточное видео с кальяном

Жители затопленного башкирского села Миндигулово стойко переносят обрушившееся на них ненастье. Вода там пришла в 15 домов и на 59 участков, но сельчане нашли в этом повод для съёмок шуточного видео с кальяном.

Село в Башкортостане накрыло паводком. Видео © Telegram / Башкирия Online

"Всего подтоплено 15 домов, 59 придомовых территорий. Эвакуировано 96 человек, из них 29 детей. Пострадавших нет", — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Селяне же решили разрядить атмосферу и поднять всем настроение шуточными видео, которые молниеносно распространились по Сети. На кадрах мужчины решили "почиллить" в кресле с кальяном. Но нашлись и те, кто занялся по-настоящему важным делом — спасением коров, которых уносит паводком.

Последствия паводка в Башкортостане. Видео © Telegram / Башкирия Online

Ранее Life.ru рассказывал, что на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Вода затопила все ближайшие улицы, и жителям пришлось спасаться на крышах. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительной информации, плотина разрушилась из-за осадков.

Около 80 человек эвакуировали из челябинской Еманжелинки из-за паводка
Около 80 человек эвакуировали из челябинской Еманжелинки из-за паводка
Обложка ©

Telegram / Башкирия Online

Александра Мышляева
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