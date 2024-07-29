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28 июля, 22:37

Грандиозный салют разукрасил небо над Петербургом в День ВМФ

Зрелищный салют завершил День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

Салют завершил День ВМФ в Петербурге. Обложка © Администрация Санкт-Петербурга

Салют завершил День ВМФ в Петербурге. Обложка © Администрация Санкт-Петербурга

Фейерверочные установки калибром от 105 до 310 миллиметров раскрасили небо над Санкт-Петербургом торжественным салютом в День Военно-морского флота России. Залпы с Большого пляжа Петропавловской крепости производили курсанты Михайловской военной артиллерийской академии с интервалом в 30 секунд, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.

Каждому из 30 залпов дали своё наименование. Первый и последний традиционно прозвучали в честь ВМФ. Остальные выстрелы посвятили Верховному главнокомандующему, Петру I, морякам – героям ВОВ, Санкт-Петербургу, городам – героям, покровителю флота Николаю Чудотворцу и адмиралам Ушакову, Нахимову, Макарову и Кузнецову.

Салют завершил День ВМФ в Петербурге. Фото © VK / Правительство Санкт-Петербурга

Салют завершил День ВМФ в Петербурге. Фото © VK / Правительство Санкт-Петербурга

Путин на параде ВМФ выразил особую гордость за Россию – морскую державу
Путин на параде ВМФ выразил особую гордость за Россию – морскую державу

Ранее в Петербурге состоялся Главный военно-морской парад России, который приняли президент страны Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. Зрелищные спутниковые кадры с масштабного мероприятия в самом сердце города на Неве опубликовал "Роскосмос".

Илья Пушкарев
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