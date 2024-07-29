Грандиозный салют разукрасил небо над Петербургом в День ВМФ

Фейерверочные установки калибром от 105 до 310 миллиметров раскрасили небо над Санкт-Петербургом торжественным салютом в День Военно-морского флота России. Залпы с Большого пляжа Петропавловской крепости производили курсанты Михайловской военной артиллерийской академии с интервалом в 30 секунд, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.