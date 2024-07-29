Путин встретится с новым президентом Ирана на саммите БРИКС в Казани

Российский президент Владимир Путин собирается встретиться с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС, который пройдёт в октябре в Казани. Иранская сторона имеет действующее приглашение, сообщил газете "Известия" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту", — пояснил Песков.