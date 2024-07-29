Путин встретится с новым президентом Ирана на саммите БРИКС в Казани
Песков: Путин собирается встретиться с новым главой Ирана на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский президент Владимир Путин собирается встретиться с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС, который пройдёт в октябре в Казани. Иранская сторона имеет действующее приглашение, сообщил газете "Известия" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту", — пояснил Песков.
Напомним, Масуд Пезешкиан стал новым президентом Ирана в результате победы на выборах, организованных из-за внезапной гибели прошлого главы государства Ибрахима Раиси в авиакатастрофе. После избрания политик назвал Россию ценным союзником и заявил, что Тегеран дорожит дружбой с Москвой. Кремль в ответ выразил надежду на развитие союзнических отношений двух стран.