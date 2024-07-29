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29 июля, 07:00

Перу отзывает посла из Венесуэлы из-за победы Мадуро на выборах

Власти Перу решили отозвать своего посла в Венесуэле для проведения консультаций. Об этом рассказал в соцсети Х глава МИД Перу Хавьер Гонсалес Олаэчеа.

"Учитывая очень серьёзные официальные заявления представителей избирательной системы Венесуэлы, было принято решение о немедленном отзыве для консультаций посла Перу, аккредитованного в Боливарианской Республике Венесуэла", — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

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Такое решение связано с победой Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле. Несмотря на набранные политиком 51,2% голосов, его триумф не признала венесуэльская оппозиция, которая, конечно, считает истинным победителем своего кандидата. В свою очередь аргентинский лидер Хавьер Милей также не согласился с результатами, заявив, что в дело должна вмешаться армия.

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Владимир Озеров
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