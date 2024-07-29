Песков: Россия будет развивать отношения с Венесуэлой, включая вопросы обороны

Россия нацелена на развитие всесторонних отношений с Венесэулой, в том числе в чувствительных сферах, таких как оборона. Об этом во время разговора с журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, он ответил на вопрос о том, что будет ли Москва расширять сотрудничество с Каракасом после переизбрания Николаса Мадуро на новый срок.