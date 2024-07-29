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29 июля, 10:27

Песков: Россия будет развивать отношения с Венесуэлой, включая вопросы обороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Россия нацелена на развитие всесторонних отношений с Венесэулой, в том числе в чувствительных сферах, таких как оборона. Об этом во время разговора с журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, он ответил на вопрос о том, что будет ли Москва расширять сотрудничество с Каракасом после переизбрания Николаса Мадуро на новый срок.

"Мы знаем о взаимных планах со стороны венесуэльского руководства. Такое сотрудничество в интересах и народа Венесуэлы, и всех россиян, поэтому мы будем всесторонне развивать наши отношения с Венесуэлой", — заявил официальный представитель Кремля.

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Ранее сегодня Национальный избирательный совет Венесуэлы сообщил о том, что действующий лидер страны Николас Мадура набрал на выборах 51,2% голосов, тогда как за его оппонента Эдмундо Гонсалеса проголосовали 44,2% избирателей. Команда последнего уже заявила, что не признаёт результаты голосования. В Москве, впрочем, на ситуацию смотрят иначе: президент России Владимир Путин уже поздравил венесуэльского коллегу с победой.

Александр Юнашев
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