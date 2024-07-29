Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 14:56

"Это на их совести": Валуев высказался о результатах выступающих в Париже соотечественников

Валуев: Никто из лидеров российского спорта не поехал на Олимпиаду в Париж

Депутат Госдумы Николай Валуев. Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Николай Валуев. Обложка © Life.ru

Низкие результаты российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Париже, останутся на совести самих атлетов и объясняются тем, что никто из лидеров спорта России не отправился выступать в французскую столицу. Такое заявление сделал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев.

"Никто из наших лидеров не поехал на Олимпийские игры, и они правильно сделали. Я перед Играми говорил так: если вы собираетесь поехать в Париж, то будьте готовы там выигрывать. А ехать просто ради участия – оставим это на совести тех спортсменов, кто поехал на Олимпиаду",цитирует парламентария РИА "Новости".

Организаторов Олимпиады в Париже призвали наказать из-за извращённой "Тайной Вечери"
Организаторов Олимпиады в Париже призвали наказать из-за извращённой "Тайной Вечери"

Ранее Life.ru рассказывал о том, что теннисист из России Павел Котов выбыл из участия в Олимпиаде, проиграв в первой же встрече швейцарскому спортсмену Станиславу Вавринке. Таким образом Котов стал третьим теннисистом-россиянином, вылетевшим на старте игр — до этого тоже самое произошло у Екатерины Александровой и Мирры Андреевой. А сегодня Александрова в дуэте с Еленой Весниной проиграли и в парном зачёте, уступив чешским спортсменкам Каролине Муховой и Линде Носоковой в первом круге.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Николай Валуев
  • Госдума
  • Олимпийские игры в Париже
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров