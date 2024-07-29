"Это на их совести": Валуев высказался о результатах выступающих в Париже соотечественников
Валуев: Никто из лидеров российского спорта не поехал на Олимпиаду в Париж
Депутат Госдумы Николай Валуев. Обложка © Life.ru
Низкие результаты российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Париже, останутся на совести самих атлетов и объясняются тем, что никто из лидеров спорта России не отправился выступать в французскую столицу. Такое заявление сделал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев.
"Никто из наших лидеров не поехал на Олимпийские игры, и они правильно сделали. Я перед Играми говорил так: если вы собираетесь поехать в Париж, то будьте готовы там выигрывать. А ехать просто ради участия – оставим это на совести тех спортсменов, кто поехал на Олимпиаду", — цитирует парламентария РИА "Новости".
Ранее Life.ru рассказывал о том, что теннисист из России Павел Котов выбыл из участия в Олимпиаде, проиграв в первой же встрече швейцарскому спортсмену Станиславу Вавринке. Таким образом Котов стал третьим теннисистом-россиянином, вылетевшим на старте игр — до этого тоже самое произошло у Екатерины Александровой и Мирры Андреевой. А сегодня Александрова в дуэте с Еленой Весниной проиграли и в парном зачёте, уступив чешским спортсменкам Каролине Муховой и Линде Носоковой в первом круге.