"Это на их совести": Валуев высказался о результатах выступающих в Париже соотечественников

Низкие результаты российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Париже, останутся на совести самих атлетов и объясняются тем, что никто из лидеров спорта России не отправился выступать в французскую столицу. Такое заявление сделал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев.

"Никто из наших лидеров не поехал на Олимпийские игры, и они правильно сделали. Я перед Играми говорил так: если вы собираетесь поехать в Париж, то будьте готовы там выигрывать. А ехать просто ради участия – оставим это на совести тех спортсменов, кто поехал на Олимпиаду", — цитирует парламентария РИА "Новости".