Трамп уличил ОПЕК в попытке заработать из-за надежд на победу Харрис
Трамп: ОПЕК пытается снизить цены на нефть, надеясь на победу Харрис
ОПЕК пытается снизить цены на нефть, надеясь на победу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. Об этом в своей социальной сети Truth Social написал бывший лидер страны Дональд Трамп.
"Страны ОПЕК делают всё возможное, чтобы сбить цены на нефть, в надежде, что безумная Камала Харрис победит. Тогда они действительно пожнут неплохие плоды! Она станет катастрофой для США!" — подчеркнул Трамп.
Проблемы с нефтью испытали также Словакия и Венгрия, куда на прошлой неделе Украина прекратила транзит этого горючего. В Госдуме назвали это попыткой Зеленского шантажировать Будапешт, который не одобряет политику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что это, очевидно, политическое решение, добавив, что Москва никак не может повлиять на ситуацию. На днях стало известно, что Венгрия и Словакия запросили консультации ЕК с Украиной по вопросу прекращения поставок нефти.
Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz