Трамп уличил ОПЕК в попытке заработать из-за надежд на победу Харрис

ОПЕК пытается снизить цены на нефть, надеясь на победу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис. Об этом в своей социальной сети Truth Social написал бывший лидер страны Дональд Трамп.

"Страны ОПЕК делают всё возможное, чтобы сбить цены на нефть, в надежде, что безумная Камала Харрис победит. Тогда они действительно пожнут неплохие плоды! Она станет катастрофой для США!" — подчеркнул Трамп.