Попросивший убежища итальянский журналист Джулиано не исключил переезда в РФ
Итальянский журналист Анджело Джулиано. Обложка © Telegram / Angelo Giuliano
Итальянский журналист Анджело Джулиано, который попросил убежища после церемонии открытия Олимпиады в Париже, не исключает переезда в Россию. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
Джулиано пояснил, что Россия вдохновляет Глобальный Юг и ту часть Запада, в котором живёт консервативное молчаливое большинство. По его словам, они восхищаются тем, как устроено общество в России и не поддерживают навязанные ценности "глобалистских элит".
"Если серьёзно, то положение западных журналистов, особенно независимых, становится всё труднее. Мы не защищены, многие из моих коллег не осмеливаются говорить и занимаются самоцензурой. Так что вариант переезда в Россию для меня — это та возможность, при которой я смогу сохранить свободу слова", — пояснил журналист.
Джулиано выразил желание инициировать обсуждение возможных вариантов получения гражданства РФ. Однако он пока не обращался в российское посольство по этому поводу.
Напомним, ранее Джулиано попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпиады в Париже, назвав её "дерьмовым шоу". Позднее он заявил, что хочет получить российский паспорт, так как разочарован действиями "западных глобалистов". Резонансная церемония прошла 26 июля в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение из-за пошлой пародии на "Тайную вечерю".