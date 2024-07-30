Попросивший убежища итальянский журналист Джулиано не исключил переезда в РФ

Итальянский журналист Анджело Джулиано, который попросил убежища после церемонии открытия Олимпиады в Париже, не исключает переезда в Россию. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

Джулиано пояснил, что Россия вдохновляет Глобальный Юг и ту часть Запада, в котором живёт консервативное молчаливое большинство. По его словам, они восхищаются тем, как устроено общество в России и не поддерживают навязанные ценности "глобалистских элит".

"Если серьёзно, то положение западных журналистов, особенно независимых, становится всё труднее. Мы не защищены, многие из моих коллег не осмеливаются говорить и занимаются самоцензурой. Так что вариант переезда в Россию для меня — это та возможность, при которой я смогу сохранить свободу слова", — пояснил журналист.