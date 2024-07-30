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30 июля, 09:05

Попросивший убежища итальянский журналист Джулиано не исключил переезда в РФ

Итальянский журналист Анджело Джулиано. Обложка © Telegram / Angelo Giuliano

Итальянский журналист Анджело Джулиано. Обложка © Telegram / Angelo Giuliano

Итальянский журналист Анджело Джулиано, который попросил убежища после церемонии открытия Олимпиады в Париже, не исключает переезда в Россию. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

Джулиано пояснил, что Россия вдохновляет Глобальный Юг и ту часть Запада, в котором живёт консервативное молчаливое большинство. По его словам, они восхищаются тем, как устроено общество в России и не поддерживают навязанные ценности "глобалистских элит".

"Если серьёзно, то положение западных журналистов, особенно независимых, становится всё труднее. Мы не защищены, многие из моих коллег не осмеливаются говорить и занимаются самоцензурой. Так что вариант переезда в Россию для меняэто та возможность, при которой я смогу сохранить свободу слова", — пояснил журналист.

Джулиано выразил желание инициировать обсуждение возможных вариантов получения гражданства РФ. Однако он пока не обращался в российское посольство по этому поводу.

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Напомним, ранее Джулиано попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпиады в Париже, назвав её "дерьмовым шоу". Позднее он заявил, что хочет получить российский паспорт, так как разочарован действиями "западных глобалистов". Резонансная церемония прошла 26 июля в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение из-за пошлой пародии на "Тайную вечерю".

Дарья Нарыкова
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