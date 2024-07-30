Испанские власти разрешили российскому фрегату "Штандарт" временно зайти в порт

Власти Испании разрешили российскому фрегату "Штандарт" зайти в порт королевства, чтобы пополнить запасы еды, воды, а также заменить некоторые части корабля. Об этом сообщили в пресс-службе Управления торгового флота страны.

"Главное управление торгового флота разрешило вынужденный заход судна "Штандарт" строго на время, необходимое для проведения операций по снабжению и замене", что должно быть осуществлено "сразу по прибытии, чтобы отбытие судна состоялось как можно скорее", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В Управлении торгового флота королевства уточнили, что экипаж судна испытывает трудности с заходом в порты из-за санкций против России, которые были введены в июне. По сведениям местных СМИ, на корабле сейчас находятся 11 человек, среди них — дети.