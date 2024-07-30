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30 июля, 09:29

Испанские власти разрешили российскому фрегату "Штандарт" временно зайти в порт

Фрегат "Штандарт". Обложка © Wikipedia / Bruno Girin

Фрегат "Штандарт". Обложка © Wikipedia / Bruno Girin

Власти Испании разрешили российскому фрегату "Штандарт" зайти в порт королевства, чтобы пополнить запасы еды, воды, а также заменить некоторые части корабля. Об этом сообщили в пресс-службе Управления торгового флота страны.

"Главное управление торгового флота разрешило вынужденный заход судна "Штандарт" строго на время, необходимое для проведения операций по снабжению и замене", что должно быть осуществлено "сразу по прибытии, чтобы отбытие судна состоялось как можно скорее", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В Управлении торгового флота королевства уточнили, что экипаж судна испытывает трудности с заходом в порты из-за санкций против России, которые были введены в июне. По сведениям местных СМИ, на корабле сейчас находятся 11 человек, среди них — дети.

Фрегат "Штандарт" построили в 1999 году. Корабль является точной копией боевого судна, который построил Пётр I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. На его борту можно пройти учебную программу и попробовать себя в качестве матросов.

Испанцы помогли оставшимся без воды и еды морякам с российского фрегата "Штандарт"
Испанцы помогли оставшимся без воды и еды морякам с российского фрегата "Штандарт"

Напомним, ранее российский фрегат "Штандарт" не пустили в один из портов Испании. На помощь команде судна пришли моряки местного яхт-клуба — они доставили запасы пресной воды на моторных лодках в несколько заходов. Однако у экипажа заканчивалась еда. Россия пообещала разобраться с ситуацией о запрете швартоваться в испанском порту. До этого власти Франции запретили "Штандарту" швартоваться в порту Бреста из-за действующих санкций ЕС. Фрегат оказался у берегов европейских стран, так как планировал поучаствовать в фестивале парусных судов.

Дарья Нарыкова
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