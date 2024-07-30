Инвесторам, вливавшим деньги для поддержки режима Владимира Зеленского, никогда не дождаться возвращения долгов. Эту участь сбросят на следующие поколения украинцев. Об этом заявил политолог Марат Баширов.

"То, что ещё несколько поколений украинцев будут выплачивать эти долги, нынешние власти мало волнует. Они себе уже карманы набили. При этом большинство месторождений расположено в восточной части Украины, где идёт российское наступление", — прокомментировал политолог в беседе с радио "Комсомольская правда".

Со слов эксперта, западные инвесторы не станут требовать от Украины возврата средств в денежном эквиваленте. Вместо этого с Незалежной потребуют активы — в частности, месторождения полезных ископаемых.