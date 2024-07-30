"Хочет стать бессмертным": Психолог объяснила повышенный интерес Дурова к донорству спермы

Желание бизнесмена Павла Дурова активно сдавать сперму и плодить сотню биологических детей объясняется желанием "обессмертить" себя через потомство. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с РИА "ФедералПресс".

"То, что происходит с людьми, которые пытаются создать как можно больше детей и хвалятся этим, вызывает вопросы. Это люди, которые очень сильно боятся смерти и таким образом пытаются хоть как-то себя обезопасить и стать бессмертными через появление этих детей", — заявила психолог.

Она напомнила, что родительство заключается не только в биоматериале, но и в воспитании. Поэтому Наумова не исключила, что Дурову может быть страшно нести ответственность за своё потомство, следовательно легче сдать сперму, чтобы кто-то другой о них позаботился. Но она призывает не осуждать ни доноров, ни тех, кто пользуется их услугами, потому что ситуации могут быть разные.

Наумова также объяснила, зачем основатель Telegram рассказал об этом публично. По её мнению, через рассказы о сотне детей Дуров пытается глубинно продемонстрировать свою успешность, для него это является показателем хорошего человека.