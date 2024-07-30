"Хочет стать бессмертным": Психолог объяснила повышенный интерес Дурова к донорству спермы
Психолог Наумова: Дуров сдаёт сперму, желая стать бессмертным через детей
Павел Дуров. Обложка © Telegram / Du Rove's Channel
Желание бизнесмена Павла Дурова активно сдавать сперму и плодить сотню биологических детей объясняется желанием "обессмертить" себя через потомство. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с РИА "ФедералПресс".
"То, что происходит с людьми, которые пытаются создать как можно больше детей и хвалятся этим, вызывает вопросы. Это люди, которые очень сильно боятся смерти и таким образом пытаются хоть как-то себя обезопасить и стать бессмертными через появление этих детей", — заявила психолог.
Она напомнила, что родительство заключается не только в биоматериале, но и в воспитании. Поэтому Наумова не исключила, что Дурову может быть страшно нести ответственность за своё потомство, следовательно легче сдать сперму, чтобы кто-то другой о них позаботился. Но она призывает не осуждать ни доноров, ни тех, кто пользуется их услугами, потому что ситуации могут быть разные.
Наумова также объяснила, зачем основатель Telegram рассказал об этом публично. По её мнению, через рассказы о сотне детей Дуров пытается глубинно продемонстрировать свою успешность, для него это является показателем хорошего человека.
"Здесь есть определённые ошибки восприятия и установки, которые подсказывают ему, что в таком случае он хороший человек. У нас у всех всё по-разному, поэтому единой границы, как правильно и как неправильно, нет. Но общечеловеческие правила, конечно, ясны", — подытожила эксперт.
Напомним, что недавно появилась информация, что Павел Дуров несколько лет как является отцом троих детей, о которых не было известно прежде. Мать детей — Ирина Болгар, с которой Дуров якобы вместе учился, а потом жил. Также есть версия, что на подходе четвёртый ребёнок от Дианы Бако. Позже сам Дуров заявил, что имеет около сотни биологических детей, так как активно сдавал генный материал для ЭКО. Бизнесмен Илон Маск успел подколоть хвастуна, сравнив его с Чингисханом.