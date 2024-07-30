У Фолклендских островов завершились поиски экипажа затонувшего Argos Georgia
Судно Argos Georgia. Обложка © argosfroyanes.com
У Фолклендских островов завершились поиски членов экипажа, которые пропали с затонувшего судна Argos Georgia. Больше никого найти не удалось, сообщил исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
"Поиск завершён, мы не нашли кого-то ещё", — приводит РИА "Новости" слова директора компании.
Эрвик дополнил, что поиски, скорее всего, не будут возобновлены.
Напомним, что сообщения о крушении указанного судна появились 24 июля. На борту корабля находились 27 человек, восемь из них — россияне. Корабль разбился в 424 километрах к востоку от берегов города Стэнли. В МИД России подтвердили, что трое россиян погибли при крушении, один числится пропавшим без вести. Позднее стало известно, что Посольство РФ в Мадриде совместно с МИД Испании эвакуировали четырёх россиян, выживших при крушении корабля.