У Фолклендских островов завершились поиски экипажа затонувшего Argos Georgia

У Фолклендских островов завершились поиски членов экипажа, которые пропали с затонувшего судна Argos Georgia. Больше никого найти не удалось, сообщил исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.

"Поиск завершён, мы не нашли кого-то ещё", — приводит РИА "Новости" слова директора компании.