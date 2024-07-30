Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 16:24

У Фолклендских островов завершились поиски экипажа затонувшего Argos Georgia

Судно Argos Georgia. Обложка © argosfroyanes.com

Судно Argos Georgia. Обложка © argosfroyanes.com

У Фолклендских островов завершились поиски членов экипажа, которые пропали с затонувшего судна Argos Georgia. Больше никого найти не удалось, сообщил исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.

"Поиск завершён, мы не нашли кого-то ещё", — приводит РИА "Новости" слова директора компании.

Эрвик дополнил, что поиски, скорее всего, не будут возобновлены.

Напомним, что сообщения о крушении указанного судна появились 24 июля. На борту корабля находились 27 человек, восемь из них — россияне. Корабль разбился в 424 километрах к востоку от берегов города Стэнли. В МИД России подтвердили, что трое россиян погибли при крушении, один числится пропавшим без вести. Позднее стало известно, что Посольство РФ в Мадриде совместно с МИД Испании эвакуировали четырёх россиян, выживших при крушении корабля.

У Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута
У Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров