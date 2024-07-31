Власти Мали и Мавритании расследуют подготовку боевиков киевскими инструкторами

"По информации, полученной во время расследования участия украинских инструкторов на стороне боевиков, власти Мали обнаружили, что обучение повстанцев проходило на территории Мавритании", — говорится в сообщении.

В связи с происходящими в том регионе событиями власти Мали по дипломатическим каналам связались со своими коллегами из Мавритании. Там сообщили малийским чиновникам, что не участвуют в конфликтах на территории соседней страны и не поддерживают альянс повстанцев-туарегов "Координация движений Азавада" (CMA), о боях с которым ранее заявили представители ЧВК "Вагнер". Нуакшот также заявил о расследовании дела по этому поводу.