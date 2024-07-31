Власти Мали и Мавритании расследуют подготовку боевиков киевскими инструкторами
Власти Мали и Мавритании расследуют подготовку членов местных террористических организаций инструкторами с Украины. Соответствующую информацию со ссылкой на свои неназванные источники распространило сенегальское издание Senenews.
"По информации, полученной во время расследования участия украинских инструкторов на стороне боевиков, власти Мали обнаружили, что обучение повстанцев проходило на территории Мавритании", — говорится в сообщении.
В связи с происходящими в том регионе событиями власти Мали по дипломатическим каналам связались со своими коллегами из Мавритании. Там сообщили малийским чиновникам, что не участвуют в конфликтах на территории соседней страны и не поддерживают альянс повстанцев-туарегов "Координация движений Азавада" (CMA), о боях с которым ранее заявили представители ЧВК "Вагнер". Нуакшот также заявил о расследовании дела по этому поводу.
"Обнаружение участия Украины усложняет ситуацию", — отметили журналисты.
Напомним, колонна ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов-радикалов в Мали. Некоторые военные оказались в плену, в том числе один из командиров Антон Елизаров с позывным Лотос. В ЧВК подтвердили гибель товарищей и уточнили, что бои шли с 22-го по 27 июля в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин. Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины призналось, что участвовало в нападении туарегов-радикалов на ЧВК "Вагнер", предоставив для этого боевикам всё необходимое.
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