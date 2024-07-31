Уличённого во взяточничестве зампреда правительства Хабаровского края отправили в СИЗО

Центральный районный суд Хабаровска отправил в СИЗО заместителя председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, накануне задержанного по делу о коррупции. Он пробудет под стражей минимум до 29 сентября. На видео Amur Mash — чиновник за решёткой заслушивает постановление.