Уличённого во взяточничестве зампреда правительства Хабаровского края отправили в СИЗО
Зампреда правительства Хабаровского края Никонова арестовали до 29 сентября
Центральный районный суд Хабаровска отправил в СИЗО заместителя председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, накануне задержанного по делу о коррупции. Он пробудет под стражей минимум до 29 сентября. На видео Amur Mash — чиновник за решёткой заслушивает постановление.
Зампреда Правительства Хабаровского края Никонова арестовали до 29 сентября. Видео © Amur Mash
"Избрать в отношении Никонова Евгения Леонидовича меру пресечения в виде заключения под стражу... Взять под стражу немедленно в зале суда", — сказала судья.
Напомним, о задержании Евгения Никонова стало известно утром 30 июля. Чиновник проходил по делу о коррупции: он получил взятку в особо крупном размере во время заключения контрактов. О какой сумме идёт речь, неизвестно. Подробнее об этом деле — в материале Life.ru.