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31 июля, 05:16

Уличённого во взяточничестве зампреда правительства Хабаровского края отправили в СИЗО

Зампреда правительства Хабаровского края Никонова арестовали до 29 сентября

Центральный районный суд Хабаровска отправил в СИЗО заместителя председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, накануне задержанного по делу о коррупции. Он пробудет под стражей минимум до 29 сентября. На видео Amur Mash — чиновник за решёткой заслушивает постановление.

Зампреда Правительства Хабаровского края Никонова арестовали до 29 сентября. Видео © Amur Mash

"Избрать в отношении Никонова Евгения Леонидовича меру пресечения в виде заключения под стражу... Взять под стражу немедленно в зале суда", — сказала судья.

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Напомним, о задержании Евгения Никонова стало известно утром 30 июля. Чиновник проходил по делу о коррупции: он получил взятку в особо крупном размере во время заключения контрактов. О какой сумме идёт речь, неизвестно. Подробнее об этом деле — в материале Life.ru.

Обложка ©

Amur Mash

Матвей Константинов
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