Россиянин пинками "накормил" зеваку, который веселился во время пожара
Житель Екатеринбурга сломал нос зеваке, которого рассмешил пожар на предприятии
Житель Екатеринбурга избил зеваку, который смеялся во время пожара в цехах НПО автоматики. Видеозапись потасовки опубликовали местные СМИ. За тушением возгорания наблюдала целая толпа, но один из очевидцев разложил откуда-то принесённый раскладной стул, удобно устроился прямо на газоне, и, как утверждают свидетели конфликта, начал усмехаться над происходящим. Это поведение покоробило одного из местных жителей.
Житель Екатеринбурга избил зеваку, который смеялся во время пожара на оборонном заводе. Видео © Е1.ру
"Смешно вам? Смешно? Там, возможно, люди умирают, что вы смеетесь?" — выпалил он перед тем, как накинуться на смеющегося с кулаками.
Пинками мужчина прогнал насмешника на дорогу. Местные журналисты пишут, что у него сломан нос.
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