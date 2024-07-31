Россиянин пинками "накормил" зеваку, который веселился во время пожара

Житель Екатеринбурга избил зеваку, который смеялся во время пожара в цехах НПО автоматики. Видеозапись потасовки опубликовали местные СМИ. За тушением возгорания наблюдала целая толпа, но один из очевидцев разложил откуда-то принесённый раскладной стул, удобно устроился прямо на газоне, и, как утверждают свидетели конфликта, начал усмехаться над происходящим. Это поведение покоробило одного из местных жителей.