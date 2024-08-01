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1 августа, 08:56

"Где он?": Маск задался тревожным вопросом о состоянии Джо Байдена

Маск задумался над тем, жив ли Джо Байден

На фоне резкого исчезновения президента США Джо Байдена из поля зрения публики, многие начали задаваться вопросами о его самочувствии. Илон Маск также заинтересовался данной темой, пообщавшись с пользователями в социальной сети X.

"Байден жив? Как бы я знаю, что он выбыл из гонки… Но он всё ещё президент. Где он?" задался вопросом один из пользователей. На это Илон Маск ответил эмодзи человека, пожимающего плечами.

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Напомним, о самочувствии американского лидера, у которого обнаружился коронавирус, беспокоятся многие политики и пользователи Сети. После выхода из предвыборной гонки Байден попросту пропал с радаров и практически перестал появляться на публичных мероприятиях. При этом он всё ещё исполняет президентские обязанности. В конечном итоге Белому дому даже пришлось опубликовать официальное заявление о здоровье политика. Немногим позднее он появился на официальном мероприятии, опровергнув слухи о собственной смерти.

Обложка ©

Shuttestock / FOTODOM / Drop of Light

Мария Любицкая
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