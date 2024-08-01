"Где он?": Маск задался тревожным вопросом о состоянии Джо Байдена
Маск задумался над тем, жив ли Джо Байден
На фоне резкого исчезновения президента США Джо Байдена из поля зрения публики, многие начали задаваться вопросами о его самочувствии. Илон Маск также заинтересовался данной темой, пообщавшись с пользователями в социальной сети X.
"Байден жив? Как бы я знаю, что он выбыл из гонки… Но он всё ещё президент. Где он?" — задался вопросом один из пользователей. На это Илон Маск ответил эмодзи человека, пожимающего плечами.
Напомним, о самочувствии американского лидера, у которого обнаружился коронавирус, беспокоятся многие политики и пользователи Сети. После выхода из предвыборной гонки Байден попросту пропал с радаров и практически перестал появляться на публичных мероприятиях. При этом он всё ещё исполняет президентские обязанности. В конечном итоге Белому дому даже пришлось опубликовать официальное заявление о здоровье политика. Немногим позднее он появился на официальном мероприятии, опровергнув слухи о собственной смерти.
Shuttestock / FOTODOM / Drop of Light