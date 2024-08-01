"Где он?": Маск задался тревожным вопросом о состоянии Джо Байдена

На фоне резкого исчезновения президента США Джо Байдена из поля зрения публики, многие начали задаваться вопросами о его самочувствии. Илон Маск также заинтересовался данной темой, пообщавшись с пользователями в социальной сети X.

"Байден жив? Как бы я знаю, что он выбыл из гонки… Но он всё ещё президент. Где он?" — задался вопросом один из пользователей. На это Илон Маск ответил эмодзи человека, пожимающего плечами.