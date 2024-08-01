Ещё одного человека достали из-под завалов многоэтажки в Нижнем Тагиле
Ещё одного человека достали из-под завалов многоквартирного дома в свердловском Нижнем Тагиле, в котором прогремел взрыв. Об этом пишет SHOT.
Обстановка на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, предварительной причиной называется взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. На видео — обстановка на месте инцидента.
Напомним, взрыв прогремел в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. Под завалами ищут нескольких пострадавших, в том числе ребёнка. На данный момент известно о пяти пострадавших. На месте произошло третье частичное обрушение.
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