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1 августа, 08:33
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Ещё одного человека достали из-под завалов многоэтажки в Нижнем Тагиле

Ещё одного человека достали из-под завалов многоквартирного дома в свердловском Нижнем Тагиле, в котором прогремел взрыв. Об этом пишет SHOT.

Обстановка на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, предварительной причиной называется взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. На видео — обстановка на месте инцидента.

"Здесь всё падает": Опубликовано видео второго обрушения в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"Здесь всё падает": Опубликовано видео второго обрушения в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Напомним, взрыв прогремел в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. Под завалами ищут нескольких пострадавших, в том числе ребёнка. На данный момент известно о пяти пострадавших. На месте произошло третье частичное обрушение.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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