Матвиенко: Россия не готова давать оценку мирному плану Трампа по Украине

Москва не готова сейчас оценивать план экс-президента США Дональда Трампа по мирному решению конфликта на Украине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пресс-конференции. Она указал на недостаток информации по теме.

Политик добавила, что вокруг плана Трампа существует множество разных интерпретаций и кривотолков, на которые нельзя опираться. Идею реально рассмотрят только после официальной передачи российской стороне.