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1 августа, 10:41

Матвиенко: Россия не готова давать оценку мирному плану Трампа по Украине

Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / Ковалёв Петр

Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / Ковалёв Петр

Москва не готова сейчас оценивать план экс-президента США Дональда Трампа по мирному решению конфликта на Украине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пресс-конференции. Она указал на недостаток информации по теме.

Политик добавила, что вокруг плана Трампа существует множество разных интерпретаций и кривотолков, на которые нельзя опираться. Идею реально рассмотрят только после официальной передачи российской стороне.

"Мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа, о котором мы не знаем. Поэтому хотелось бы его получить, хотелось бы его услышать, с тем чтобы можно было дать ему оценку", — говорит председатель Совфеда.

Политолог объяснил, почему план Трампа по Украине не сработает
Политолог объяснил, почему план Трампа по Украине не сработает

Напомним, что помощники экс-президента США Дональда Трампа разработали план по прекращению боёв на Украине. Если бизнесмена на ноябрьских выборах изберут главой Белого дома, то Киев получит больше оружия только при условии прекращения огня и при начале переговоров с Москвой. Сам же Трамп неоднократно заявлял, что планирует решить украинский конфликт ещё до инаугурации. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что план советников Трампа по урегулированию украинского конфликта должен учитывать множество факторов.

Николай Рюмин
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