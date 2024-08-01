Матвиенко: Россия не готова давать оценку мирному плану Трампа по Украине
Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / Ковалёв Петр
Москва не готова сейчас оценивать план экс-президента США Дональда Трампа по мирному решению конфликта на Украине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пресс-конференции. Она указал на недостаток информации по теме.
Политик добавила, что вокруг плана Трампа существует множество разных интерпретаций и кривотолков, на которые нельзя опираться. Идею реально рассмотрят только после официальной передачи российской стороне.
"Мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа, о котором мы не знаем. Поэтому хотелось бы его получить, хотелось бы его услышать, с тем чтобы можно было дать ему оценку", — говорит председатель Совфеда.
Напомним, что помощники экс-президента США Дональда Трампа разработали план по прекращению боёв на Украине. Если бизнесмена на ноябрьских выборах изберут главой Белого дома, то Киев получит больше оружия только при условии прекращения огня и при начале переговоров с Москвой. Сам же Трамп неоднократно заявлял, что планирует решить украинский конфликт ещё до инаугурации. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что план советников Трампа по урегулированию украинского конфликта должен учитывать множество факторов.