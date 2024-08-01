Восемь человек остаются под завалами в Нижнем Тагиле, есть погибший
ТАСС: Один человек погиб при обрушении дома в Нижнем Тагиле
После взрыва и обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле погиб один человек, ещё восемь жителей находятся под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"Предварительно, при обрушении жилого дома погиб один человек, еще восемь находятся под завалами", — сказал источник.
Напомним, 1 августа в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила прогремел взрыв. Рухнули несколько подъездов, на место прибыли экстренные службы. По последним данным, пострадали девять человек, среди них — дети. Возбуждено уголовное дело. Как минимум двух детей удалось достать из-под завалов.
Life.ru