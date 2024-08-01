Украина с 1 августа приостановила выплату процентов по облигациям внешних займов

Украина с 1 августа временно приостановила выплату процентов по облигациям внешних государственных займов 2018 года. Это следует из постановления правительства республики.

Украинские СМИ пишут, что это означает отказ Киева от выплаты купонного платежа на сумму 34 миллиона долларов по еврооблигациям с погашением в 2026 году. Срок наступает как раз сегодня. Несмотря на десятидневный льготный период, предоставленный кабмину, власти дали понять, что не собираются выполнять свои обязанности.