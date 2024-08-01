Украина с 1 августа приостановила выплату процентов по облигациям внешних займов
Украина с 1 августа временно приостановила выплату процентов по облигациям внешних государственных займов 2018 года. Это следует из постановления правительства республики.
Украинские СМИ пишут, что это означает отказ Киева от выплаты купонного платежа на сумму 34 миллиона долларов по еврооблигациям с погашением в 2026 году. Срок наступает как раз сегодня. Несмотря на десятидневный льготный период, предоставленный кабмину, власти дали понять, что не собираются выполнять свои обязанности.
В рамках реструктуризации Украина выпустит новые гособлигации. Теперь владельцы существующих бумаг должны согласиться на списание 37% долга. При соблюдении ряда условий после 2029 года сумма может уменьшиться до 25%.
Напомним, Украине дали всего месяц, чтобы избежать дефолта. Однако уже 26 июля Минфин Незалежной сообщил о заключении договора о реструктуризации внешнего долга с комитетом владельцев европейских облигаций, что отсрочило крах экономики республики. А 1 августа Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации государственного долга, позволяющий заморозить выплаты до 1 октября.
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