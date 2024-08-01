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1 августа, 16:12

Захарова усомнилась в том, что президент ФРГ Штайнмайер — это человек

Франк-Вальтер Штайнмайер и Мария Захарова. Обложка © ТАСС / dpa / Hannes P Albert, Владимир Смирнов

Франк-Вальтер Штайнмайер и Мария Захарова. Обложка © ТАСС / dpa / Hannes P Albert, Владимир Смирнов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер — это человек. К такому мнению она пришла после его обвинений в адрес российского лидера Владимира Путина, который якобы вернул войну в Европу.

Захарова напомнила, что в своё время Штайнмайер лично выступал против выплат блокадникам Ленинграда, если они не являются евреями. Она также отметила, что Берлин способствовал срыву Минских договорённостей, в чём ранее призналась экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, и финансировал госперевороты на Украине.

"Это говорит человек, чья страна поставляет Зеленскому танки, в которых горят украинцы. И это говорит человек… а человек ли это говорит?" — высказалась Захарова в телеграм-канале.

Ранее сегодня Штайнмайер в ходе траурных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине начала Варшавского восстания (1 августа 1944 года) извинился перед поляками за преступления нацистов, совершённые в годы Второй мировой войны. Попутно он обвинил Путина в возвращении в Европу войны и заявил, что российский лидер якобы хочет уничтожить Украину.

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Ранее сообщалось, что Германия передала Украине 21 тысячу боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard. Кроме того, ВСУ получили 10 надводных БПЛА и восемь танков Leopard 1A5, которые ФРГ предоставила киевскому режиму совместно с Данией.

Наталья Демьянова
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