Обгорелые фюзеляжи истребителей F-16 выставят на Поклонной горе, уверены в МИД
Рябков: Обломки F-16 будут выставлены на Поклонной горе, как и другая техника
Американским истребителям F-16 на Украине уготована тяжёлая участь от российский сил. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof
Обломки сбитых в рамках специальной военной операции истребителей F-16 выставят на Поклонной горе точно также, как и другую технику, которая сейчас находится в парке "Патриот". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Никакая техника, нету у них средств, которые могли бы поменять ситуацию на поле боя в их пользу. F-16 так же, как всё то, что мы видели на Поклонной горе, а сейчас можем увидеть в парке "Патриот", точно так же будут выставлены их обломки, их обгорелые фюзеляжи", — сообщил дипломат.
Замглавы российского МИД также высказался по поводу поставок западной техники киевскому режиму. По его словам, никакие переданная Западом техника, кем бы она ни обслуживалась, не даст помешать Москве победить.
Напомним, накануне, 31 июля, некоторые зарубежные средства массовой информации сообщили о прибытии первых F-16 на Украину, отметив, что их число "невелико". Впоследствии появились сведения, что борты Киеву поставили Нидерланды, и их шесть. Представители киевского режима не стали комментировать эти сообщения.