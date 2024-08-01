Обгорелые фюзеляжи истребителей F-16 выставят на Поклонной горе, уверены в МИД

Обломки сбитых в рамках специальной военной операции истребителей F-16 выставят на Поклонной горе точно также, как и другую технику, которая сейчас находится в парке "Патриот". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Никакая техника, нету у них средств, которые могли бы поменять ситуацию на поле боя в их пользу. F-16 так же, как всё то, что мы видели на Поклонной горе, а сейчас можем увидеть в парке "Патриот", точно так же будут выставлены их обломки, их обгорелые фюзеляжи", — сообщил дипломат.