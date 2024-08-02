В Посольстве РФ заявили о десятках россиян в американских тюрьмах

В расположенных в Соединённых Штатах местных пенитенциарных учреждениях остаются ещё десятки граждан РФ. Об этом после обмена заключёнными между Западом и Россией рассказали в своём телеграм-канале представители российского посольства, находящегося в Вашингтоне.

"В американских застенках ещё остаются десятки россиян, которые с надеждой смотрят на Отчизну и ждут своего часа освобождения. Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате "охоты" за ними спецслужб США по всему миру", — сообщили дипломаты.