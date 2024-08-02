В Посольстве РФ заявили о десятках россиян в американских тюрьмах
Посольство РФ в Вашингтоне: Десятки россиян остаются в американских тюрьмах
В расположенных в Соединённых Штатах местных пенитенциарных учреждениях остаются ещё десятки граждан РФ. Об этом после обмена заключёнными между Западом и Россией рассказали в своём телеграм-канале представители российского посольства, находящегося в Вашингтоне.
"В американских застенках ещё остаются десятки россиян, которые с надеждой смотрят на Отчизну и ждут своего часа освобождения. Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате "охоты" за ними спецслужб США по всему миру", — сообщили дипломаты.
Сотрудники дипмиссии отметили, что воспринимают тяготы находящихся в американских тюрьмах россиян как свои собственные. В связи с этим в посольстве подчеркнули, что в дальнейшем будут прилагать максимум усилий для их освобождения или облегчения участи вышеупомянутых граждан РФ.
Напомним, что накануне состоялся крупный обмен заключёнными между РФ, США, ФРГ, Белоруссией и Словенией. На родину вернулись восемь россиян, а президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц. Стоит отметить, что российский лидер прибыл в правительственный терминал Внуково-2, чтобы лично встретить граждан РФ.
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