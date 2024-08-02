Двое детей остаются в тяжёлом состоянии после обрушения дома в Нижнем Тагиле
Двое детей остаются в тяжёлом состоянии после обрушения дома в Нижнем Тагиле. 6-летнего Лёшу и 12-летнюю Полину, по данным SHOT, на вертолёте перевезти в больницу в Екатеринбург.
Папа Лёши — 39-летний Анатолий — до сих пор числится в списке пропавших без вести. Он был дома вместе с сыном.
Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. В результате погибло 4 человека, в том числе двое детей, пострадало 20 человек. Под завалами пятиэтажки на данный момент могут оставаться шесть человек, в том числе трое детей.
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