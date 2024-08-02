В ГД объяснили, почему сотням детей Дурова могут грозить серьёзные проблемы со здоровьем
Депутат Занко: В РФ надо создать реестр с учётом детей, рождённых от доноров
В Госдуме заявили о важности создания реестра, где будет отображаться информация о числе детей, рождённых от доноров. С таким предложением выступила депутат Ольга Занко после громкого заявления основателя Telegram Павла Дурова. Напомним, он объявил себя отцом сотен малышей, родившихся в результате ЭКО с помощью его биоматериала.
В беседе с RT депутат подчеркнула, что на законодательном уровне должно быть установлено ограничение на одного донора. Например, в Нидерландах это не более 20 детей от одного человека. Такие меры важны, чтобы избежать больших проблем в будущем.
"Если потомство от одного родителя случайно встретится и, не зная, что они родственники, создаст семью, то у будущих детей могут быть серьёзнейшие генетические нарушения и опасные проблемы со здоровьем", — подчеркнула парламентарий.
Занко уверена, что создание реестра, где будут фиксироваться данные о детях и донорах, поможет избежать этой ситуации.
"Мы не должны, помогая одним людям, калечить судьбу других, уничтожать разнообразный генофонд страны", — заключила депутат.
Заявление Павла Дурова наделало немало шума в обществе. В московских клиниках ЭКО случился настоящий аншлаг. Женщины толпятся в очередях по несколько часов, чтобы выбрать анкету, максимально совпадающую с параметрами бизнесмена. Наиболее хитрые предлагают медсёстрам деньги за "стопроцентный материал Дурова". Кстати, в одной из клиник репродукции в Москве нашли анкету, которая с большей степенью вероятности принадлежит предпринимателю. Врач в беседе с Life.ru объяснил, чем так особенна сперма миллиардера.