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2 августа, 08:45

В ГД объяснили, почему сотням детей Дурова могут грозить серьёзные проблемы со здоровьем

Депутат Занко: В РФ надо создать реестр с учётом детей, рождённых от доноров

В Госдуме заявили о важности создания реестра, где будет отображаться информация о числе детей, рождённых от доноров. С таким предложением выступила депутат Ольга Занко после громкого заявления основателя Telegram Павла Дурова. Напомним, он объявил себя отцом сотен малышей, родившихся в результате ЭКО с помощью его биоматериала.

В беседе с RT депутат подчеркнула, что на законодательном уровне должно быть установлено ограничение на одного донора. Например, в Нидерландах это не более 20 детей от одного человека. Такие меры важны, чтобы избежать больших проблем в будущем.

"Если потомство от одного родителя случайно встретится и, не зная, что они родственники, создаст семью, то у будущих детей могут быть серьёзнейшие генетические нарушения и опасные проблемы со здоровьем", — подчеркнула парламентарий.

Занко уверена, что создание реестра, где будут фиксироваться данные о детях и донорах, поможет избежать этой ситуации.

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"Мы не должны, помогая одним людям, калечить судьбу других, уничтожать разнообразный генофонд страны", — заключила депутат.

Заявление Павла Дурова наделало немало шума в обществе. В московских клиниках ЭКО случился настоящий аншлаг. Женщины толпятся в очередях по несколько часов, чтобы выбрать анкету, максимально совпадающую с параметрами бизнесмена. Наиболее хитрые предлагают медсёстрам деньги за "стопроцентный материал Дурова". Кстати, в одной из клиник репродукции в Москве нашли анкету, которая с большей степенью вероятности принадлежит предпринимателю. Врач в беседе с Life.ru объяснил, чем так особенна сперма миллиардера.

Обложка ©

freepik/rawpixel.com

Алёна Зиновьева
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