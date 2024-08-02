В ГД объяснили, почему сотням детей Дурова могут грозить серьёзные проблемы со здоровьем

В Госдуме заявили о важности создания реестра, где будет отображаться информация о числе детей, рождённых от доноров. С таким предложением выступила депутат Ольга Занко после громкого заявления основателя Telegram Павла Дурова. Напомним, он объявил себя отцом сотен малышей, родившихся в результате ЭКО с помощью его биоматериала.

В беседе с RT депутат подчеркнула, что на законодательном уровне должно быть установлено ограничение на одного донора. Например, в Нидерландах это не более 20 детей от одного человека. Такие меры важны, чтобы избежать больших проблем в будущем.

"Если потомство от одного родителя случайно встретится и, не зная, что они родственники, создаст семью, то у будущих детей могут быть серьёзнейшие генетические нарушения и опасные проблемы со здоровьем", — подчеркнула парламентарий.

Занко уверена, что создание реестра, где будут фиксироваться данные о детях и донорах, поможет избежать этой ситуации.