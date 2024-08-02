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2 августа, 09:57

Число погибших выросло до 5: Под завалами в Нижнем Тагиле нашли тело ребёнка

Тело ребёнка извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Тело ребёнка извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает МЧС РФ. Таким образом, число жертв взрыва газа выросло до пяти.

Работа спасателей на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео © МЧС России

"В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под обломков тело ребёнка. Предварительно, это девочка", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. Ранее сообщалось о 4 погибших, пострадало 20 человек. Под завалами пятиэтажки на данный момент могут оставаться ещё несколько человек.

Обложка ©

МЧС России

Александра Вишнякова
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