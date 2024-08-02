Число погибших выросло до 5: Под завалами в Нижнем Тагиле нашли тело ребёнка
Тело ребёнка извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
Тело ребёнка извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает МЧС РФ. Таким образом, число жертв взрыва газа выросло до пяти.
Работа спасателей на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео © МЧС России
"В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под обломков тело ребёнка. Предварительно, это девочка", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. Ранее сообщалось о 4 погибших, пострадало 20 человек. Под завалами пятиэтажки на данный момент могут оставаться ещё несколько человек.
МЧС России