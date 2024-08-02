"Сын, держись!": Песков рассказал о фиаско США при попытке надавить на сотрудника ГРУ через отца

Спецслужбы США хотели психологически надавить на задержанного ими сотрудника ГРУ. Для этого они организовали телефонный звонок в Россию, на том конце был отец заключённого, однако родитель поддержал сына, провалив ожидания американцев. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По одному из сотрудников ГРУ: американцы, естественно, пытались воздействовать на этого сотрудника. Они нашли здесь отца этого сотрудника, и был организован телефонный звонок. И во время телефонного звонка отец, вопреки тому, что от него ожидали, собственно, сказал: "Сын, ты всё правильно делаешь. Держись!" — рассказал Песков, комментируя масштабный обмен заключёнными.