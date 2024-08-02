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2 августа, 13:44

Тело ещё одного погибшего ребёнка достали из-под завалов в Нижнем Тагиле

Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до шести

Тело ещё одного ребёнка спасатели достали из-под завалов обрушенной пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Таким образом, число жертв взрыва газа выросло до шести. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Последствия взрыва в доме в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / МЧС России

"В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мальчика без признаков жизни. К сожалению, это уже шестой погибший", — говорится в сообщении. Под руинами остаются три человека, их судьба пока неизвестна.

Шокированного кота достали из-под завалов в Нижнем Тагиле
Шокированного кота достали из-под завалов в Нижнем Тагиле

Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадало 20 человек.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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