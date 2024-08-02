Тело ещё одного погибшего ребёнка достали из-под завалов в Нижнем Тагиле

Тело ещё одного ребёнка спасатели достали из-под завалов обрушенной пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Таким образом, число жертв взрыва газа выросло до шести. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

"В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мальчика без признаков жизни. К сожалению, это уже шестой погибший", — говорится в сообщении. Под руинами остаются три человека, их судьба пока неизвестна.