Тело ещё одного погибшего ребёнка достали из-под завалов в Нижнем Тагиле
Число погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле выросло до шести
Тело ещё одного ребёнка спасатели достали из-под завалов обрушенной пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Таким образом, число жертв взрыва газа выросло до шести. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
Последствия взрыва в доме в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / МЧС России
"В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мальчика без признаков жизни. К сожалению, это уже шестой погибший", — говорится в сообщении. Под руинами остаются три человека, их судьба пока неизвестна.
Напомним, утром 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. В здании рухнуло несколько подъездов. Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадало 20 человек.
Telegram / МЧС России