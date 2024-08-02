Жену сенатора Савельева шокировало задержание мужа
Жена сенатора Савельева назвала бредом задержание мужа по делу об убийстве
Супруга сенатора Дмитрия Савельева Ольга не знает причину, по которой был задержан её муж после заседания Совфеда. В разговоре с телеканалом "Звезда" женщина объяснила, что на данный момент не понимает, что происходит, и находится "в подвешенном состоянии". Она вообще не в курсе происходящего.
"Я не могу ничего говорить, потому что это какой-то бред и шок. Сегодня День ВДВ, муж — десантник, завтра у него день рождения — все мысли у нас были только об этом", — сказала Ольга.
Супруга в целом шокирована новостями о задержании мужа по подозрению в соучастии в организации убийства. Ольга не знает, о каком деле идёт речь. Семья в принципе готовилась поздравлять отца и супруга с завтрашним днём рождения.
Ранее Life.ru рассказал о том, что сегодня российского сенатора Дмитрия Савельева лишили неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Он был задержан прямо на выходе из зала заседаний Совфеда. В ближайшее время сенатору предъявят обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство", также следствие требует его ареста. Сам парламентарий обещает предоставить доказательства своей невиновности.