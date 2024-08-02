Жену сенатора Савельева шокировало задержание мужа

Супруга сенатора Дмитрия Савельева Ольга не знает причину, по которой был задержан её муж после заседания Совфеда. В разговоре с телеканалом "Звезда" женщина объяснила, что на данный момент не понимает, что происходит, и находится "в подвешенном состоянии". Она вообще не в курсе происходящего.

"Я не могу ничего говорить, потому что это какой-то бред и шок. Сегодня День ВДВ, муж — десантник, завтра у него день рождения — все мысли у нас были только об этом", — сказала Ольга.