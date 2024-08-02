США разрешили транзакции с Мосбиржей до 12 октября

США одобрили транзакции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчётным депозитарием, а также их дочерними компаниями. Разрешение будет действовать до 12 октября 2024 года.

"Все транзакции, запрещённые исполнительным указом (E.O.) 14024, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года", — говорится в документе, опубликованном американским министерством финансов.