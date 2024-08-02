США разрешили транзакции с Мосбиржей до 12 октября
США одобрили транзакции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчётным депозитарием, а также их дочерними компаниями. Разрешение будет действовать до 12 октября 2024 года.
"Все транзакции, запрещённые исполнительным указом (E.O.) 14024, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года", — говорится в документе, опубликованном американским министерством финансов.
Как сообщал Life.ru, Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Это произошло из-за новых американских санкций против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. Новые ограничения коснулись более 30 человек и 200 компаний. В Центробанке пополнения списка запретов отметили, что на курс рубля это не повлияет.
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