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2 августа, 17:09

Сенатора Савельева доставили в суд

Сенатора Савельева доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения

Дмитрий Савельев. Фото © tula.er.ru

Дмитрий Савельев. Фото © tula.er.ru

Сенатор Дмитрий Савельев доставлен в Басманный суд Москвы, где ему будет избрана мера пресечения по делу об организации убийства. Парламентария вывели из микроавтобуса марки "Фольксваген" и завели в здание.

Ранее Life.ru рассказал о том, что сегодня российского сенатора Дмитрия Савельева лишили неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Он был задержан прямо на выходе из зала заседаний Совфеда. В ближайшее время сенатору предъявят обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство", также следствие требует его ареста. Сам парламентарий обещает предоставить доказательства своей невиновности.

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Андрей Бражников
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