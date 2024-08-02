Сенатора Савельева доставили в суд
Сенатора Савельева доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения
Дмитрий Савельев. Фото © tula.er.ru
Сенатор Дмитрий Савельев доставлен в Басманный суд Москвы, где ему будет избрана мера пресечения по делу об организации убийства. Парламентария вывели из микроавтобуса марки "Фольксваген" и завели в здание.
Ранее Life.ru рассказал о том, что сегодня российского сенатора Дмитрия Савельева лишили неприкосновенности из-за подозрений в его причастности к организации убийства. Он был задержан прямо на выходе из зала заседаний Совфеда. В ближайшее время сенатору предъявят обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство", также следствие требует его ареста. Сам парламентарий обещает предоставить доказательства своей невиновности.