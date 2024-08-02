Тело восьмого погибшего найдено под завалами дома в Нижнем Тагиле
В МЧС сообщили о восьмом погибшем при обрушении дома в Нижнем Тагиле
МЧС РФ продолжает проводить поисково спасательные работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Найдено тело восьмого погибшего, сообщили в пресс-службе министерства.
Сотрудник МЧС рассказал о ходе спасательных работ в Нижнем Тагиле, где в результате взрыва обрушились несколько подъездов жилого дома. Видео © Telegram / МЧС России
"Силами МЧС России из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены 8 погибших. С места уже вывезено порядка 1 000 тонн обломков строительных конструкций и мусора", — говорится в публикации.
Напомним, что взрыв в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл утром 1 августа. Он привёл к обрушению сразу нескольких подъездов. Ранее сообщалось о семи погибших и 20 пострадавших, информация о состоянии ещё двоих человек на тот момент отсутствовала.
Telegram / МЧС России