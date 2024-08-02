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2 августа, 17:57

Тело восьмого погибшего найдено под завалами дома в Нижнем Тагиле

В МЧС сообщили о восьмом погибшем при обрушении дома в Нижнем Тагиле

МЧС РФ продолжает проводить поисково спасательные работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Найдено тело восьмого погибшего, сообщили в пресс-службе министерства.

Сотрудник МЧС рассказал о ходе спасательных работ в Нижнем Тагиле, где в результате взрыва обрушились несколько подъездов жилого дома. Видео © Telegram / МЧС России

"Силами МЧС России из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены 8 погибших. С места уже вывезено порядка 1 000 тонн обломков строительных конструкций и мусора", — говорится в публикации.

В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днём траура по погибшим при взрыве
В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днём траура по погибшим при взрыве

Напомним, что взрыв в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл утром 1 августа. Он привёл к обрушению сразу нескольких подъездов. Ранее сообщалось о семи погибших и 20 пострадавших, информация о состоянии ещё двоих человек на тот момент отсутствовала.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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