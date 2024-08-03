В Бундестаге обвинили Шольца в своеволии за единоличное решение о ракетах США
Депутат Пелльманн назвал "путчеобразным подходом" решение Шольца о ракетах США
Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / ЕРА
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ни с кем из немецких политиков не согласовывал решение разместить в стране американские ракеты, такой подход можно назвать "путчеобразным" и явно агрессивным в отношении Москвы. Об этом сказал РИА "Новости" депутат немецкого парламента от партии "Левые" Зёрен Пелльманн.
"Это было единоличное решение канцлера, принятое им по согласованию с Вашингтоном, в обход Бундестага и собственной партии. Незадолго до того, как он сообщил общественности о планируемом размещении ракет в кулуарах на саммите НАТО, он, вероятно, всё же проинформировал Бориса Писториуса [министр обороны ФРГ]. Но Шольц разбирается в этом путчеобразном подходе", — объяснил он.
По его убеждению, Бундестаг должен участвовать в решении таких вопросов, как размещение ракет США. При этом Пелльманн напомнил, что Шольц уже не первый раз своевольничает. Так, он не обсудил с депутатами формирование спецфонда для немецкой армии в 100 миллиардов евро. По словам парламентария, министр обороны страны Борис Писториус поддерживает подход Шольца, посчитав, что необязательно такие темы выносить на обсуждение с депутатами заранее.
Пелльманн подчеркнул, что нельзя сравнивать размещение ракет сейчас с вызвавшим протесты "двойным решением НАТО" 1979 года, когда в Европе размещались американские ракеты. Тогда, напомнил он, параллельно шли переговоры о разоружении, сегодня решение Шольца — это уже акт агрессии по отношению к РФ.
Как сообщалось, Вашингтон намерен разместить в Германии новые дальнобойные ракеты и гиперзвуковое оружие в 2026 году. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объяснила, что такая мера якобы направлена на защиту от "российской агрессии". Президент РФ Владимир Путин в ответной речи сообщил, что тогда Москва перестанет соблюдать мораторий на размещение ракет средней и малой дальности, а также продолжит разрабатывать отечественные ударные системы.