В Бундестаге обвинили Шольца в своеволии за единоличное решение о ракетах США Депутат Пелльманн назвал "путчеобразным подходом" решение Шольца о ракетах США 3 августа, 10:43 Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / ЕРА

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ни с кем из немецких политиков не согласовывал решение разместить в стране американские ракеты, такой подход можно назвать "путчеобразным" и явно агрессивным в отношении Москвы. Об этом сказал РИА "Новости" депутат немецкого парламента от партии "Левые" Зёрен Пелльманн.

"Это было единоличное решение канцлера, принятое им по согласованию с Вашингтоном, в обход Бундестага и собственной партии. Незадолго до того, как он сообщил общественности о планируемом размещении ракет в кулуарах на саммите НАТО, он, вероятно, всё же проинформировал Бориса Писториуса [министр обороны ФРГ]. Но Шольц разбирается в этом путчеобразном подходе", — объяснил он.

По его убеждению, Бундестаг должен участвовать в решении таких вопросов, как размещение ракет США. При этом Пелльманн напомнил, что Шольц уже не первый раз своевольничает. Так, он не обсудил с депутатами формирование спецфонда для немецкой армии в 100 миллиардов евро. По словам парламентария, министр обороны страны Борис Писториус поддерживает подход Шольца, посчитав, что необязательно такие темы выносить на обсуждение с депутатами заранее.

Пелльманн подчеркнул, что нельзя сравнивать размещение ракет сейчас с вызвавшим протесты "двойным решением НАТО" 1979 года, когда в Европе размещались американские ракеты. Тогда, напомнил он, параллельно шли переговоры о разоружении, сегодня решение Шольца — это уже акт агрессии по отношению к РФ.

Авторы Татьяна Миссуми