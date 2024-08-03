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3 августа, 15:27

Блогер Эдвард Бил может потерять ногу, несмотря на три операции

Mash: Эдварду Билу предстоит четвёртая операция на сломанной ноге

Блогер Эдвард Бил. Обложка © Telegram / EDWARD BIL

Блогер Эдвард Бил. Обложка © Telegram / EDWARD BIL

Блогер Эдвард Бил перенёс уже три операции на ноге, и скоро ему предстоит ещё одна. По информации Mash, медики всё ещё не уверены в том, что конечность удастся сохранить.

По сведениям телеграм-канала, врачи диагностировали Билу системное поражение тканей левой ноги. Из-за этого рана не срастается после нескольких проведённых операций. Сейчас конечность блогера очень болит и опухла в месте перелома.

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Хирург оценил шансы Эдварда Била остаться без ноги после осложнений перелома

Напомним, что Бил был привлечён московским судом к административной ответственности 30 июля, после "розыгрыша" с "самокатной патрульной службой". Блогер получил 14 суток ареста. Однако вскоре его экстренно увезли из спецприёмника в одну из больниц Москвы с подозрением на заражение крови, которое началось после перелома ноги. 1 августа хирурги провели продлившуюся несколько часов операцию, пытаясь спасти конечность пациента.

Юрий Лысенко
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