Блогер Эдвард Бил может потерять ногу, несмотря на три операции
Mash: Эдварду Билу предстоит четвёртая операция на сломанной ноге
Блогер Эдвард Бил. Обложка © Telegram / EDWARD BIL
Блогер Эдвард Бил перенёс уже три операции на ноге, и скоро ему предстоит ещё одна. По информации Mash, медики всё ещё не уверены в том, что конечность удастся сохранить.
По сведениям телеграм-канала, врачи диагностировали Билу системное поражение тканей левой ноги. Из-за этого рана не срастается после нескольких проведённых операций. Сейчас конечность блогера очень болит и опухла в месте перелома.
Напомним, что Бил был привлечён московским судом к административной ответственности 30 июля, после "розыгрыша" с "самокатной патрульной службой". Блогер получил 14 суток ареста. Однако вскоре его экстренно увезли из спецприёмника в одну из больниц Москвы с подозрением на заражение крови, которое началось после перелома ноги. 1 августа хирурги провели продлившуюся несколько часов операцию, пытаясь спасти конечность пациента.