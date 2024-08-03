Суд в Саратове рассмотрит кассационную жалобу на приговор Фургала
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которому назначили 22 года колонии строгого режима. Заседание состоится в Первом кассационном суде Саратова по инициативе стороны защиты 23 августа.
Служителям Фемиды предстоит установить законность вердикта, вынесенного Люблинским городским судом как в отношении самого Фургала, так и в отношении остальных фигурантов дела. Речь идёт о его помощнике Андрее Карепове, бизнесмене Андрее Палее и бывшем инспекторе службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марате Кадырове. Их приговорили к 21, 17 и 9,5 годам колонии соответственно.
"Состоится заседание кассационной инстанции 23 августа в Первом кассационном суде в Саратове, мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведён несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей", — заявил РИА "Новости" адвокат Палея.
Напомним, что сотрудники ФСБ России произвели задержание Фургала летом 2020 года в рамках расследования многоэпизодного уголовного дела организованной преступной группы. Спустя три года судов присяжные признали чиновника виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего, он получил 22 года. Защита обжаловала приговор.
ТАСС / Сергей Карпухин