Суд в Саратове рассмотрит кассационную жалобу на приговор Фургала

Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которому назначили 22 года колонии строгого режима. Заседание состоится в Первом кассационном суде Саратова по инициативе стороны защиты 23 августа.

Служителям Фемиды предстоит установить законность вердикта, вынесенного Люблинским городским судом как в отношении самого Фургала, так и в отношении остальных фигурантов дела. Речь идёт о его помощнике Андрее Карепове, бизнесмене Андрее Палее и бывшем инспекторе службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марате Кадырове. Их приговорили к 21, 17 и 9,5 годам колонии соответственно.