Подрывник машины военного в Москве имел связи на Западе через католический храм Обвиняемый в подрыве авто Серебряков ездил в Польшу по линии католической церкви 4 августа, 10:32 Евгений Серебряков, подорвавший авто с человеком в Москве. Обложка © Life.ru

Обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера Евгений Серебряков имел крепкие связи с представителями Запада, так как служил при алтаре в католическом храме на Малой Грузинской улице в Москве и выезжал в Польшу. Об этом рассказал РИА "Новости" брат задержанного Алексей.

"Могу ошибаться, но, насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу он попал в Польшу. Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами (...) Я думаю, что весь круг его общения был в этом приходе. Он и жил в доме рядом с церковью", — поделился он.

По словам мужчины, никто в семье не собирается защищать Серебрякова или навещать его в СИЗО. Алексей уверен, что его брату должны вменить сразу три статьи: госизмена, шпионаж, терроризм. Он также пообещал скорейшего выздоровления российскому офицеру, которого пытался убить Серебряков.

Авторы Татьяна Миссуми