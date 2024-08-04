МОК объявил незаконными гендерные тесты спортсменов
Международный олимпийский комитет считает противозаконными тестирования спортсменов на гендерную принадлежность. Позицию МОК высказал директор организации по коммуникациям Марк Адамс в ответ на просьбу рокомментировать историю с гендерными тестами боксёрш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня.
"Эти тесты не являются легитимными. Процесс самого теста и его природа не являются легитимными. Не стоит обсуждать это на публике. Даже то, как эти тесты были взяты, было противозаконно. Я не намерен это комментировать", — сказал Адамс на брифинге.
Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет разрешил двум боксёрам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже. Это боксёр из Алжира Иман Хелиф и его коллега из Тайваня Линь Юйтин. Они являются биологическими мужчинами, которые считают себя женщинами. Боксёрский поединок между алжирским трансгендером и итальянкой Анджелой Карини продлился всего 46 секунд. Настоящая девушка пропустила два удара в голову и отказалась продолжать бой. Ринг она покинула в слезах. Второй боксёр-трансгендер также победил в поединке. При этом его Узбекистанская соперница достойно выступила, но не смогла победить. Бой закончился с сухим счётом по очкам 5:0.
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