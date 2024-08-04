МОК объявил незаконными гендерные тесты спортсменов

Международный олимпийский комитет считает противозаконными тестирования спортсменов на гендерную принадлежность. Позицию МОК высказал директор организации по коммуникациям Марк Адамс в ответ на просьбу рокомментировать историю с гендерными тестами боксёрш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня.

"Эти тесты не являются легитимными. Процесс самого теста и его природа не являются легитимными. Не стоит обсуждать это на публике. Даже то, как эти тесты были взяты, было противозаконно. Я не намерен это комментировать", — сказал Адамс на брифинге.