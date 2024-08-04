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4 августа, 19:01

Бербок оправдала размещение американских ракет в ФРГ страшилками о России

Бербок: Размещение ракет США в ФРГ — сдерживающий фактор против России

Размещение американских ракет в Германии является сдерживающим фактором против России. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России [президента РФ Владимира] Путина", — указала она в комментарии, опубликованном в воскресенье, 4 августа, в немецкой газете Bild am Sonntag.

Глава МИД Германии уточнила, что имела в виду решение о развёртывании в стране систем вооружений большой дальности производства США. По словам Бербок, Берлин сейчас "инвестирует в свою безопасность и мощь" в рамках Евросоюза и НАТО, а также на национальном уровне.

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Напомним, Вашингтон намерен разместить в Германии новые дальнобойные ракеты и гиперзвуковое оружие в 2026 году. Бербок заявила, что такая мера якобы направлена на защиту от "российской агрессии". Путин в ответной речи указал, что тогда Москва перестанет соблюдать мораторий на размещение ракет средней и малой дальности и продолжит разрабатывать отечественные ударные системы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M.J.J. de Vaan

Никита Осипов
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