Бербок оправдала размещение американских ракет в ФРГ страшилками о России

Размещение американских ракет в Германии является сдерживающим фактором против России. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России [президента РФ Владимира] Путина", — указала она в комментарии, опубликованном в воскресенье, 4 августа, в немецкой газете Bild am Sonntag.