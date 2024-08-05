Если украинский конфликт затянется, ресурсы США истощатся, из-за чего возрастут риски начала ядерной войны. Об этом в материале для Geopolitical Monitor рассказал основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон.

По мнению эксперта, Вашингтон должен выбрать урегулирование конфликта через переговоры. К тому же обороноспособность Незалежной испытала тяжёлый урон из-за бедственного положения украинских войск на почве нехватки боеприпасов, средств ПВО, живой силы и упадка после контрнаступления.