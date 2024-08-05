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5 августа, 00:40

США посоветовали урегулировать украинский конфликт, чтобы не истощать свои же ресурсы

Клэксон: Затягивание украинского конфликта истощит ресурсы США

Если украинский конфликт затянется, ресурсы США истощатся, из-за чего возрастут риски начала ядерной войны. Об этом в материале для Geopolitical Monitor рассказал основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон.

По мнению эксперта, Вашингтон должен выбрать урегулирование конфликта через переговоры. К тому же обороноспособность Незалежной испытала тяжёлый урон из-за бедственного положения украинских войск на почве нехватки боеприпасов, средств ПВО, живой силы и упадка после контрнаступления.

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Ранее Зеленский назвал приоритетной потребностью Украины справедливое завершение конфликта. Аналогичное заявление прозвучало из уст главы офиса политика Андрея Ермака. А уже 4 августа предводитель киевского режима пафосно похвастался новенькими F-16, которые прибыли в Незалежную и явно не для орошения полей.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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