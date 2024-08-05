"Утешительный приз": На Украине вспомнили о судьбе Ирака и Афганистана после поставок F-16

Поставки ВСУ истребителей F-16 — "утешительный приз национальной катастрофы". С таким заявлением выступил украинский волонтёр Юрий Касьянов в одной из социальных сетей. Он уверен, что это скорее является "обезболивающим средствов принятия закулисных торгов". Он напомнил, что военная поддержка так и не помогла Южному Вьетнаму, Ираку или Афганистану.