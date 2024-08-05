"Утешительный приз": На Украине вспомнили о судьбе Ирака и Афганистана после поставок F-16
Украинский волонтёр Касьянов назвал поставки F-16 утешительным призом для Киева
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALAN DAVID STAATS
Поставки ВСУ истребителей F-16 — "утешительный приз национальной катастрофы". С таким заявлением выступил украинский волонтёр Юрий Касьянов в одной из социальных сетей. Он уверен, что это скорее является "обезболивающим средствов принятия закулисных торгов". Он напомнил, что военная поддержка так и не помогла Южному Вьетнаму, Ираку или Афганистану.
"Когда-то американцы накачали оружием Южный Вьетнам, но оторванный от народа местный грабительский режим проиграл войну коммунистам. Накачали оружием Ирак и получили бесконечную гражданскую войну всех против всех. Накачали оружием Афганистан и сдали его талибам", — написал Касьянов.
Напомним, что изначально количество самолётов не называлось, было известно только то, что их немного. Позднее стали говорить о том, что ВСУ получили шесть этих машин. Военный из Франции предположил, что командование украинскими войсками планирует сделать из них два условных флота, одному из которому будет можно бить по территории России, а другому нет. Уже 4 августа стало известно, что ВСУ передали десять таких F-16.