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5 августа, 10:09

"Утешительный приз": На Украине вспомнили о судьбе Ирака и Афганистана после поставок F-16

Украинский волонтёр Касьянов назвал поставки F-16 утешительным призом для Киева

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALAN DAVID STAATS

Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALAN DAVID STAATS

Поставки ВСУ истребителей F-16 — "утешительный приз национальной катастрофы". С таким заявлением выступил украинский волонтёр Юрий Касьянов в одной из социальных сетей. Он уверен, что это скорее является "обезболивающим средствов принятия закулисных торгов". Он напомнил, что военная поддержка так и не помогла Южному Вьетнаму, Ираку или Афганистану.

"Когда-то американцы накачали оружием Южный Вьетнам, но оторванный от народа местный грабительский режим проиграл войну коммунистам. Накачали оружием Ирак и получили бесконечную гражданскую войну всех против всех. Накачали оружием Афганистан и сдали его талибам", — написал Касьянов.

В США назвали серьёзный недостаток переданных ВСУ истребителей F-16
В США назвали серьёзный недостаток переданных ВСУ истребителей F-16

Напомним, что изначально количество самолётов не называлось, было известно только то, что их немного. Позднее стали говорить о том, что ВСУ получили шесть этих машин. Военный из Франции предположил, что командование украинскими войсками планирует сделать из них два условных флота, одному из которому будет можно бить по территории России, а другому нет. Уже 4 августа стало известно, что ВСУ передали десять таких F-16.

Николай Рюмин
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