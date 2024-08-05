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5 августа, 10:22

Пранкеру Эдварду Билу сегодня ампутируют ногу

Пранкер Эдвард Бил.Обложка © YouTube / Edward Bil

Пранкер Эдвард Бил.Обложка © YouTube / Edward Bil

Пранкеру Эдварду Билу сегодня ампутируют ногу, об этом SHOT заявил двоюродный брат блогера. По его словам, врачи пытались сделать всё, чтобы спасти конечность, но без ампутации уже не обойтись.

Сегодня в Мосгорсуде прошло заседание, на котором рассматривали жалобу на арест пранкера. Как передаёт наш корреспондент, во время заседания адвокат Била сообщил, что у блогера открытый перелом со смещением осколков. В условиях спецприёмника организовать надлежащий уход за ногой не получается, заключил адвокат. Как стало известно SHOT, на месте перелома образовалась огромная рана размерами 20х20 см, из которой идёт кровь и гной.

Хирург оценил шансы Эдварда Била остаться без ноги после осложнений перелома
Хирург оценил шансы Эдварда Била остаться без ноги после осложнений перелома

Напомним, что Бил был привлечён московским судом к административной ответственности 30 июля, после "розыгрыша" с "самокатной патрульной службой". Блогер получил 14 суток ареста. Однако вскоре его экстренно увезли из спецприёмника в одну из больниц Москвы с подозрением на заражение крови, которое началось после перелома ноги. 1 августа хирурги провели продлившуюся несколько часов операцию, пытаясь спасти конечность пациента.

Александра Вишнякова
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