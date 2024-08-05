Пранкеру Эдварду Билу сегодня ампутируют ногу, об этом SHOT заявил двоюродный брат блогера. По его словам, врачи пытались сделать всё, чтобы спасти конечность, но без ампутации уже не обойтись.

Сегодня в Мосгорсуде прошло заседание, на котором рассматривали жалобу на арест пранкера. Как передаёт наш корреспондент, во время заседания адвокат Била сообщил, что у блогера открытый перелом со смещением осколков. В условиях спецприёмника организовать надлежащий уход за ногой не получается, заключил адвокат. Как стало известно SHOT, на месте перелома образовалась огромная рана размерами 20х20 см, из которой идёт кровь и гной.